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الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة فاركو في ختام الدوري

11:42 ص الإثنين 26 مايو 2025

تدريبات الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فاركو، المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على بتروجت، في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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