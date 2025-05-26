عقد قران نجم الزمالك وسط أجواء عائلية.. والزفاف في هذا الموعد

كتب - محمد سامي:

عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ناصر منسي، في مركز التل الكبير بمدينة الإسماعيلية أمس الأحد.

وتزوج ناصر من ابنة رجل الأعمال المهندس ممدوح دراج، حيث عُقد القران وسط أجواء عائلية بحضور أهل العروسين.

وتقام "ليلة الحنة" يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، بينما يحتفل بالزفاف بعدها بيومين بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الزقازيق.

وفي سياق متصل، يتصدر ناصر منسي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدفا، متساويا مع إمام عاشور وأسامة فيصل.