"بن شرقي" يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز يترقب

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع محمد أشرف الشهير بـ "بن شرقي"، لاعب فريق غزل المحلة، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

ويبحث نادي الزمالك، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل، والعودة مرة أخرى لمنصات التتويج.

وظهر محمد بن شرقي لاعب فريق غزل المحلة، بشكل مميز هذا الموسم، وهو ما جعل الأهلي والزمالك يبحثون التعاقد معه، مع ترقب أيضا لفريق بيراميدز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن أحد مسؤولي نادي الزمالك تحدث مع "بن شرقي"، من أجل معرفة مدى إمكانية انضمام للفريق الأبيض ورحب اللاعب على الفور، ولكنه طلب التفاوض المباشر مع ناديه.

وأضاف المصدر، أن هناك أيضا اهتمام من النادي الأهلي بضم اللاعب، مع ترقب من نادي بيراميدز، دون وجود عروض رسمية، على أن يتم حسم مصير اللاعب عقب الانتهاء من الموسم.