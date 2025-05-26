مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

القادسية

الدوري السعودي

الفتح

- -
21:00

النصر

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

إعلان

"بن شرقي" يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز يترقب

09:00 ص الإثنين 26 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد بن شرقي لاعب غزل المحلة
  • عرض 4 صورة
    محمد بن شرقي اثناء العمل في مصنع صابون
  • عرض 4 صورة
    اللاعب-محمد-بن-شرقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع محمد أشرف الشهير بـ "بن شرقي"، لاعب فريق غزل المحلة، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

ويبحث نادي الزمالك، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل، والعودة مرة أخرى لمنصات التتويج.

وظهر محمد بن شرقي لاعب فريق غزل المحلة، بشكل مميز هذا الموسم، وهو ما جعل الأهلي والزمالك يبحثون التعاقد معه، مع ترقب أيضا لفريق بيراميدز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن أحد مسؤولي نادي الزمالك تحدث مع "بن شرقي"، من أجل معرفة مدى إمكانية انضمام للفريق الأبيض ورحب اللاعب على الفور، ولكنه طلب التفاوض المباشر مع ناديه.

وأضاف المصدر، أن هناك أيضا اهتمام من النادي الأهلي بضم اللاعب، مع ترقب من نادي بيراميدز، دون وجود عروض رسمية، على أن يتم حسم مصير اللاعب عقب الانتهاء من الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بن شرقي بن شرقي المحلة الأهلي الزمالك بيراميدز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرابطة تكشف 6 أسباب تمنع تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري

إعلان

إعلان

"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية