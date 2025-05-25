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"قبل مونديال الأندية".. صفقة جديدة تشارك في جزء من تدريبات الأهلي

10:52 م الأحد 25 مايو 2025
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي من وصول بعثة منتخب مصر
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    حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري
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    حمدي فتحي من تدريبات منتخب مصر
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي
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كتب - يوسف محمد:

ظهر حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، في تدريبات المارد الأحمر اليوم الأحد، استعدادا للمشاركة رفقة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق التعاقد مع حمدي فتحي على سبيل الإعارة لمدة شهر، قادما من فريق الوكرة القطري، للمشاركة رفقة الفريق في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية 2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حمدي فتحي شارك في جزء من مران النادي الأهلي اليوم، بعض إجرائه بعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم".

وأضاف: "اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، عقب مباراة الفريق أمام فاركو يوم 28 مايو الجاري".

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويذكر أن النادي الأهلي، سيخوض المباراة الافتتاحية في مونديال الأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل.

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