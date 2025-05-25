كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة بانتقال محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري، إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد: "بن رمضان وصل إلى القاهرة ويستعد للخضوع الكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة".

وعن آخر التطورات الخاصة بانضمام ياسين مرعي لاعب فاركو إلى الأهلي، قال المصدر ذاته: "تم الاتفاق مع اللاعب ووالده وهناك رغبة كبيرة منهما بانضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء".

واختتم المصدر تصريحاته: "بالرغم من وجود ترحيب من قبل اللاعب ووالده بالانتقال إلى الأهلي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي من قبل إدارة المارد الأحمر مع إدارة فاركو، مازالت المفاوضات جارية بين الطرفين".

ويسعى المارد الأحمر لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية في المجموعة الأولى، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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