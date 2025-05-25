مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

2 0
20:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

0 0
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يخسر أولى مباريات نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري

08:37 م الأحد 25 مايو 2025

الأهلي ضد الاتحاد السكندري لكرة السلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أولى مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام «Best Of 5» أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 83-73.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 17-16، وواصل المارد الأحمر التقدم مع انتهاء الشوط الأول 39-31، ليعود سيد البلد في الفترة الثالثة ويتقدم 55-54، وينهي المباراة بالفوز 83-73.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الأحد على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 مايو الجاري ضمن سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.

اقرأ أيضًا:

هدف صلاح مع ليفربول في مرمى كريستال (فيديو)

صلاح يصطحب ابنتيه في مباراة ليفربول وكريستال بالاس (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي كرة سلة الأهلي ضد الاتحاد السكندري كرة سلة الاتحاد السكندري كرة سلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل.. الداخلية: حفيد نوال الدجوي انتحر بالرصاص لهذا السبب
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر