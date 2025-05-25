الأهلي يخسر أولى مباريات نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري

كتب - نهى خورشيد

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أولى مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام «Best Of 5» أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 83-73.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 17-16، وواصل المارد الأحمر التقدم مع انتهاء الشوط الأول 39-31، ليعود سيد البلد في الفترة الثالثة ويتقدم 55-54، وينهي المباراة بالفوز 83-73.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الأحد على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 مايو الجاري ضمن سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.

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