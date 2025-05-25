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تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

07:24 م الأحد 25 مايو 2025

الزمالك ضد مودرن سبورت (12)

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كتب - محمد القرش

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الإتحاد السكندري بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: أحمد أيمن، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد صبري، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا.

هجوم: حسام حسن، أرنولد إيبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، وليد فرج، معتز زدام، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، فيجيري، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره الإتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لمسابقة دوري نايل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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