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"بعد عودته للأهلي".. ماذا قدم محمود تريزيجيه خلال رحلته الاحترافية؟

06:34 م الأحد 25 مايو 2025
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    تريزيجيه وإبراهيم حسن
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    تريزيجيه
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    احتفال تريزيجيه
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    تريزيجيه لاعب الريان القطري
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    محمود حسن تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر
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    تريزيجية
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    تريزيجيه في مباراة طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك
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    محمود حسن تريزيجيه (3)
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    تريزيجيه من المؤتمر الصحفي لمباراة بوركينا فاسو_5
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    محمود حسن تريزيجيه
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    تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه
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    تريزيجية
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    تريزيجيه وصبحي
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    تريزيجيه
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    تريزيجيه لاعب موسكورن
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    تريزيجيه
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    اللاعب محمود حسن تريزيجيه
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    تريزيجيه
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    تريزيجيه
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    محمود حسن تريزيجيه
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كتب - يوسف محمد:

يستعد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، للعودة مرة آخرى إلى جدران النادي الأهلي، بعد رحلة احترافية استمرت قرابة الـ 10 سنوات.

وكان النادي الأهلي أعلن في يناير الماضي تعاقده بشكل رسمي مع تريزيجيه قادما من فريق طرابزون سبور التركي لمدة 5 سنوات، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخاض تريزيجيه أمس السبت مباراته الأخيرة مع فريق الريان أمام فريق الغرافة، في نهائي كأس أمير قطر، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

ولعب نجم المنتخب المصري الموسم الحالي رفقة فريق الريان القطري، معارا من فريق طرابزون سبور التركي، شارك مع الفريق في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

أرقام محمود تريزيجيه مع الأهلي قبل رحلته الاحترافية

وبدأ صاحب ال 30 عاما، مشواره في كرة القدم داخل النادي الأهلي، حيث أنه من ناشئين المارد الأحمر وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2012.

واستمر تريزيجيه في صفوف الفريق الأول للنادي الأهلي، لمدة 3 سنوات قبل أن يتجه إلى الاحتراف الأوروبي من بوابة أندرلخت البلجيكي عام 2015.

وخاض تريزيجيه رفقة الأهلي، قبل رحلته الاحترافية 95 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وتوج صاحب الـ30 عاما رفقة الأهلي ب 7 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومثلهما لكأس السوبر الأفريقي، لقب وحيد لكلا من بطولة الدوري المصري، كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر المصري.

أرقام تريزيجيه في مشواره الاحترافي

ومع بداية عام 2015 بدأ النجم المصري رحلته الأوروبية، التي استهلها من صفوف فريق أندرلخت البلجيكي، الذي شارك معه في 11 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

وعلى الرغم من بداية تريزيجيه الاحترافية المتعثرة بعض الشئ، خاصة وأنه لم يحصل على فرصة كاملة في صفوف فريق أندرلخت البلجيكي، إلا أنه نجح بعد ذلك في تقديم مستويات مميزة مع كافة الأندية الأوروبية التي لعب لصالحها.

وبخلاف أندرلخت البلجيكي، لعب تريزيجيه في صفوف الكثير من الأندية الأوروبية، وهم: "موسكرون البلجيكي، قاسم باشا التركي، أستون فيلا الإنجليزي، إسطنبول باشاك شهير وطرابزون سبور التركي".

وخلال مسيرته الأوروبية، شارك تريزيجيه مع مختلف الأندية التي لعب لها في 263 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 78 هدفا وساهم في تقديم 56 تمريرة حاسمة.

أرقام تريزيجيه مع منتخب مصر

وعلى الصعيد الدولي، شارك تريزيجيه مع منتخب مصر الأول في 82 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا.

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