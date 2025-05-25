الرابطة تكشف 6 أسباب تمنع تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري

كتب - محمد القرش:

جدد نادي بيراميدز مطالبه من رابطة الأندية المصرية من أجل تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا التي تسبق مواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشدد بيراميدز أن مباراة سيراميكا تعتبر ضرورية للغاية إذ يمكنها حسم لقب الدوري حال تعثر الأهلي أمام فاركو، بينما يلاقي الفريق السماوي صن داونز بعدها بـ 3 أيام.

وكررت رابطة الأندية رفضها بتأجيل المباراة، حيث أوضحت 6 أسباب تمنع تأجيل المباراة من خلال بيان مرسل للصحفيين، والذي جاء كالتالي:

1. أزمة التوقف الدولي

تواجه رابطة الأندية أزمة في تأجيل مباراة سيراميكا وبيراميدز بسبب اقتراب موعد فترة التوقف الدولي "فيفا داي" التي تبدأ رسميًا يوم 2 يونيو.

أي تأجيل للمباراة أو للجولة الأخيرة إلى ما بعد 1 أو 5 يونيو يعني الدخول في نطاق الأجندة الدولية، وبالتالي يتطلب الحصول على موافقة جميع الأندية على خوض الجولة الأخيرة بدون اللاعبين الدوليين والمحترفين، وهو أمر يتعارض تمامًا مع لائحة الرابطة، وفي ظل حساسية المرحلة الحالية من الموسم، ترفض الأندية هذا السيناريو، مما يُعقّد من إمكانية التأجيل ويضع الرابطة أمام معادلة صعبة بين الالتزام باللوائح وضغط جدول المباريات.

2. المنافسة على لقب الدوري

لا يمكن السماح لفريق أن يخوض مبارياته قبل منافسيه في سباق اللقب، حيث أن بيراميدز ينافس بقوة على الصدارة، ولعبه متأخراً قد يمنحه أفضلية غير عادلة على حساب الأهلي الذي يواجه فاركو ويطير بعدها لأمريكا للمشاركة في مونديال الأندية.

3. صراع المركز الرابع

بعيد عن المنافسة على اللقب، يطمح سيراميكا في خطف المركز الرابع من المصري البورسعيدي، وأي تغيير في مواعيد المباريات قد يخل بتوازن هذا الصراع المثير، ما قد يُعد ظلماً لفريق على حساب الآخر.

4- تهديد خطة نهاية الدوري

الرابطة وضعت خطة دقيقة لإنهاء الموسم قبل 30 مايو، وأي تأجيل سيفسد هذا الجدول المضغوط، خاصة مع التزامات المنتخبات الوطنية وأندية أفريقيا، وجدولة انطلاق الموسم الجديد.

5- الإجماع على رفض التأجيل

في الاجتماع الأخير مع رابطة الأندية، عبرت جميع الفرق عن رفضها لفكرة تأجيل الجولة، ما يضع الرابطة أمام مسؤولية احترام هذا التوافق الجماعي.

6- واقعة سابقة للأهلي

في موسم 2022/2023، طلب الأهلي تأجيل مواجهته أمام المقاولون يوم 7 مارس، نظرًا لمباراته المصيرية أمام صنداونز في جنوب أفريقيا يوم 11 مارس، وهو نفس عدد الأيام التي يطلبها بيراميدز الآن، لكن الرابطة رفضت التأجيل وقتها أيضًا.