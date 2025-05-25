"1 بدلاً من 3".. اتحاد السلة يوافق على طلب الزمالك وسبورتنج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، موافقته على إقامة مباراة واحدة بين الزمالك وسبورتنج لتحديد المركزين الثالث والرابع بدوري السوبر لكرة السلة 2024/25

وكان من المقرر أن تُقام المباراة بنظام Best of 3 ليحصد الفريق الذي يفوز بمباراتين المركز الثالث.

وأوضح اتحاد كرة السلة، عبر بيان رسمي، أن ذلك جاء بناءً على طلب ناديي الزمالك وسبورتنج بإقامة مباراة واحدة بدلاً من واحدة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 26 مايو الجاري على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

يذكر أن الزمالك قد خسر أمام الأهلي بنتيجة (3-2) ضمن منافسات دور نصف النهائي، فيما خسر فريق سبورتنج أمام نظيره الاتحاد بنتيجة (3-1).

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