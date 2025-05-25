كتب- محمد خيري:

تحدث شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن لجوء بيراميدز والزمالك إلى المحكمة الرياضية كاس لخصم نقاط من الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "أنا غير قلق على خصم نقاط أخرى من الأهلي من قبل المحكمة الرياضية كاس بعد أزمة مباراة القمة".

وأضاف شادي محمد: "النادي الأهلي متدورش وراه في أي إجراءات ورقية واللوائح خصوصا، والأهلي لم ينسحب أمام الزمالك لأنه بيدور على حقه ونادر ما الأهلي يلجأ للمحكمة الرياضية أو حد يشكو الأهلي".

وعن تريند البنات كانوا رجالة في نهائي كأس مصر، قال شادي محمد: "في ناس بتحب تشتغل على النجوم عشان يعمل مشاهدات لأن محتواها صفر، وطول عمرنا بنقول على أي بنت جدعة دي بنت بـ 100 راجل، ومن ينتقد بشكل قوي بتكون ناس من جواها فاضية".

وتابع: "بذلنا مجهود غير عادي من أجل حضور الجماهير في نهائي كأس مصر أمام وادي دجلة وكان لهم مفعول السحر، وأشكر ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على مجهوداته معنا من أجل حضور الجماهير".

وأختتم شادي محمد تصريحاته قائلا: "على مدار أول موسم لم نتعرض للهزيمة في الكرة النسائية وبالإضافة نجحنا في حصد كأس مصر على حساب فريق كبير بحجم وادي دجلة، واتفقت مع لجنة التخطيط بالأهلي عند تولي المسؤولية والمدير الرياضي إن الكرة النسائية في الأهلي في مرحلة بناء ومع ذلك حققنا إنجازات".