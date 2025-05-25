مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

سيمبا

1 0
16:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

شادي محمد: طول عمرنا بنقول البنت الجدعة "بـ100 راجل".. ومنسحبناش أمام الزمالك

04:16 م الأحد 25 مايو 2025

شادي محمد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تحدث شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن لجوء بيراميدز والزمالك إلى المحكمة الرياضية كاس لخصم نقاط من الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "أنا غير قلق على خصم نقاط أخرى من الأهلي من قبل المحكمة الرياضية كاس بعد أزمة مباراة القمة".

وأضاف شادي محمد: "النادي الأهلي متدورش وراه في أي إجراءات ورقية واللوائح خصوصا، والأهلي لم ينسحب أمام الزمالك لأنه بيدور على حقه ونادر ما الأهلي يلجأ للمحكمة الرياضية أو حد يشكو الأهلي".

وعن تريند البنات كانوا رجالة في نهائي كأس مصر، قال شادي محمد: "في ناس بتحب تشتغل على النجوم عشان يعمل مشاهدات لأن محتواها صفر، وطول عمرنا بنقول على أي بنت جدعة دي بنت بـ 100 راجل، ومن ينتقد بشكل قوي بتكون ناس من جواها فاضية".

وتابع: "بذلنا مجهود غير عادي من أجل حضور الجماهير في نهائي كأس مصر أمام وادي دجلة وكان لهم مفعول السحر، وأشكر ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على مجهوداته معنا من أجل حضور الجماهير".

وأختتم شادي محمد تصريحاته قائلا: "على مدار أول موسم لم نتعرض للهزيمة في الكرة النسائية وبالإضافة نجحنا في حصد كأس مصر على حساب فريق كبير بحجم وادي دجلة، واتفقت مع لجنة التخطيط بالأهلي عند تولي المسؤولية والمدير الرياضي إن الكرة النسائية في الأهلي في مرحلة بناء ومع ذلك حققنا إنجازات".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شادي محمد الأهلي الزمالك أخبار الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك