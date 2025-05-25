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الزمالك يستعيد محترفه أمام فاركو

03:41 م الأحد 25 مايو 2025

الزمالك وسموحة (17)

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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لختام مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم، عندما يلتقي مع نظيره فاركو يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يستعيد أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، في مباراته القادمة أمام فاركو بعدما تغيب في لقاء بتروجيت الأخير.

ويعود الجزيري لقائمة الزمالك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها بعد حصوله على الإنذار الثالث وتراكم الانذارات، ليغيب على إثره عن لقاء بتروجيت.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز بنتيجة 3-1، على نظيره بتروجيت في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم للدوري المصري.

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الزمالك الجزيري سيف الدين الجزيري الزمالك وفاركو
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