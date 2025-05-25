كتب- محمد خيري:

شن الإعلامي، أحمد شوبير، هجوما قويا، على هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، بعدما أغلق الهاتف في وجه مذيع إحدى البرامج أمس السبت.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "اتعجب من تصرف هاني سعيد بالأمس مع مذيع أون سبورت، يعني الراجل يا كابتن هاني بيكلمك بعد الماتش يباركلك وفرحان تقوم تقفل السكة في وشه؟".

أكمل: "طب ليه يابني هو لا بيشتغل عندك ولا ليك عنده حاجة، ولم يخطئ في حقك ولا في حق ناديك، يبقى ليه تقفل السكة في وشه".

أوضح: "أنا بس عايز اسأل حضراتكم لو أنا كنت مكان المذيع وقفلت السكة في وش الضيف كان ايه اللي هيحصل؟ تحويلي إلى المجلس الأعلى للإعلام، قرار بإيقافي من المجلس الأعلى للإعلام، منتهى الإستهانة، منتهى المهانة، وكان طبق عليا القرار فورا من تاني يوم".

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز عاد بتعادل هام من جنوب أفريقيا بهدف أمام صن داونز في اللقاء الذي جرى على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا قبل مواجهة الإياب المقرر لها في الأول من يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.