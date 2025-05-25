كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الرياضي لنادي النجمة السعودي، محمد الزيداني،عن تفاصيل مفاوضاتهم مع مدافع الأهلي رامي ربيعة لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

رامي ربيعة صاحب الـ 32 عاماً ينتهي تعاقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ في صفقة انتقال حر مالم يجدد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال الزيداني، في تصريحات لقناة إم بي سي مصر، مساء السبت:"لا يوجد شيء رسمي ولكن مكالمات وتواصل ونقاشات بين الطرفين ورغبة اللاعب هي الانتقال للدوري السعودي وننتظر برنامج الاستدامة المالية وموقف لجنة الاستقطابات للحصول على الضوء الأخضر".

وأتم المدير الرياضي لفريق النجمة تصريحاته بقوله:"ننتظر اعتماد الموازنة لبدأ المفاوضات مع الصفقات الجديدة المنتظرة ونسعى لاستقرار فني وإداري ومن الوارد أن نفكر في ضم عدد أكبر من المحترفين اللاعبين المصريين بعد نهاية منافسات الدوري المصري".

وكان فريق النجمة قد ضمن الصعود للموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين بعدما حلّ ثانيًا بدوري الدرجة الأولى.

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