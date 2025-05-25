ميدو كلمة السر.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التنزاني مزيزي

كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك من حسم أولى صفقاته الصيفية، بضم التنزاني كليمنت مزيزي، مهاجم فريق يانج أفريكانز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى نادي الزمالك، لتعزيز خطوطه الهجومية، خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل، والعودة مرة أخرى لمنصات التتويج.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي، أن لجنة التخطيط بالنادي، تتمسك بضم كليمنت مزيزي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر، أن أحمد حسام ميدو، هو كلمة السر في التمسك بضم اللاعب، الذي يراهن عليه ويرى أنه سيكون مستقبل الفريق، نظرا للموهبة والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها.

وتابع المصدر، أن نادي الزمالك أرسل عرضا رسميا لضم اللاعب التنزاني، ورفعه إلى 750 ألف دولار مع بنود إضافية في العقد لإقناع النادي التنزاني بإتمام الصفقة.

واختتم المصدر، أن الأمور حاليا تسير بشكل مميز، ويتبقى خطوة واحدة، وهي الاتفاق على المقابل نسبة إعادة البيع، حيث يرغب النادي التنزاني في الحصول على 25%، بينما يرغب الزمالك في وضع 15% فقط.