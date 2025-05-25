بيسيرو يكشف عن لاعب لا ينصح إدارة الزمالك بتجديد عقده

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، بيسيرو، إنه لم يكتب تقريرًا للإدارة القلعة البيضاء بعد رحيله عن منصبه كمدير فني.

وأشار بيسيرو، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت، مساء أمس السبت، إلى أن الزمالك يحتاج إلى 4 لاعبين بواقع لاعبين اثنين في خط الدفاع ومثلهما في الوسط أو الهجوم.

وأوضح المدرب البرتغالي أنه لا ينصح إدارة نادي الزمالك بتجديد التعاقد مع المدافع التونسي الدولي حمزة المثلوثي، بينما نوه إلى أنه طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع لاعب بعينه.

وأشاد بيسيرو بلاعب وسط الزمالك عبد الله السعيد، قائلاً:"هو من أهم اللاعبين في الزمالك ولابد من تجديد عقده وعنصر مهم جدًا بالفريق وحين رحلّ عن الأهلي تأثر الفريق كثيرًا".

وأتم المدرب السابق للزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أن الأهلي وبيراميدز يتفوقان في قدراتهما المالية على القلعة البيضاء؛ إذ لن يتمكن الأخير من ضم لاعبين بالجودة ذاتها.

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