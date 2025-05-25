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"دعوكم من الأصوات اللقيطة".. أحمد الطيب يطالب بنقل مباراة بيراميدز وصندوانز  

01:38 م الأحد 25 مايو 2025

المعلق الرياضي أحمد الطيب

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كتب- محمد خيري:

طالب المعلق الرياضي أحمد الطيب، نقل مباراة بيراميدز أمام صنداونز، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، من استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام صدوانز يوم السبت المقبل، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد الدفاع الجوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت أمس السبت بالتعادل الإيجابي 1\1.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعتز باستاد الدفاع الجوى جداً - لكن نهائى أبطال افريقيا يستحق أن يكون فى استاد القاهرة أو استاد العاصمة الإدارية و يمتلئ عن آخره لجماهير تحب مصر وتشجّع كل من يمثل مصر - دعوكم من الأصوات اللقيطة التي لا تتحمل مسؤولية الدفاع عن قيمة الوطن و عظمة الوطن ومكانة مصر، بيراميدز يمثلنا جميعاً

وأضاف: "زمالك واهلى والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والشرقية والمحلة وأسوان والمنصورة والواحات ودمنهور وكفر الشيخ وقنا وكل شبر من أرض مصر الطاهرة، اعتبروها بداية لإستعادة الحب المفقود والانتماء لكل حبّة رمل لمصرنا الجميلة - و ندعوا الجميع لتشجيع بيراميدز فى مهمة وطنية رياضية تعيد إلينا الحب اللى كان".

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أحمد الطيب بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز وصندانز
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