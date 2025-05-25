موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي سوبر السلة

القاهرة ـ مصراوي

يلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد 25 مايو، في نهائي دوري السوبر لكرة السلة لموسم 2024/25.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتقام المباراة في تمام 6 مساء على صالة الشباب الرياضية 6 أكتوبر.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

يذكر أن للمرة الرابعة على التوالي، يلتقي الأهلي والاتحاد في المشهد الختامي لدوري السوبر، في صراع أصبح كلاسيكيًا على زعامة كرة السلة المصرية.