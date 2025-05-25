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رابطة الأندية تصدم بيراميدز بعد التعادل القاتل مع صنداونز

12:34 م الأحد 25 مايو 2025

فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخ

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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي جمال الغندور أن رابطة الأندية، قررت إقامة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في موعدها المحدد لها يوم 28 مايو الجاري، في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "مصدر في الرابطة أكد لنا في تصريحات خاصة على عدم تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا، لأنها ستقام في نفس موعد لقاء الأهلي وفاركو تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية".

وعن الاستفسار بشأن إمكانية تأجيل المباراتين لبداية شهر يونيو المقبل، قال :"الرابطة ترى أن الأهلي سيسافر إلى كأس العالم للأندية بداية الشهر المقبل ومن المستحيل تأجيل المباراتين، خاصة وأن بيراميدز مرتبط بنهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم 5 من نفس الشهر".

وأكمل: "مصدر بالرابطة قال لنا أنهم ليسوا ضد بيراميدز وظروف الجدول معروفة لجميع الأندية من بداية الموسم، واللائحة الخاصة بمواعيد مباريات الفرق المشاركة في أفريقيا شهدت توقيع مسؤولي بيراميدز".

جدير بالذكر، أن بيراميدز تعادل مع صنداونز، 1\1، في الوقت القاتل من المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل.

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