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"برج مراقبة ومالي خاص".. ماذا فعل ميدو لتطوير فريق الزمالك؟

12:11 م الأحد 25 مايو 2025

أحمد حسام ميدو

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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن إجراء تغييرات في الأمور المالية داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وأيضا تطويرات على صعيد فريق الكرة.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "سنقوم بتعيين مدير مالي خاص لقطاع كرة القدم، وسيتم بناء برج بجوار الملاعب لوضع كاميرات لتصوير التدريبات وتحليل أدائهم، هناك توافق كامل بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة".

وأضاف: "يجب علينا جميعا كأبناء نادي الزمالك أن نسانده في هذا التوقيت لكي نعبر هذه المرحلة التي ستشهد عدة تغييرات في أمور كثيرة".

وأكمل: "خلال الفترة الحالية نُعيد هيكلة قطاع كرة القدم بشكل مؤسسي وذلك بالتنسق بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة، ويجب أن يُدار قطاع كرة القدم بشكل احتراف، والأسبوع المقبل سنقدم لمجلس الإدارة تصور كامل عن الهيكلة".

وأضاف: "جميع مصاريف كرة القدم بنادي الزمالك ستكون متوفرة قبل بداية الموسم ومنفصلة لأول مرة في تاريخ النادي، وجميع الموظفين والعاملين بالنادي سيحصلون على رواتبهم في مواعيدها وبشكل منتظم".

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