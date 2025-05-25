قرار من الرمادي بعد فوزه الأول مع الزمالك على بتروجيت في الدوري

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة اليوم الأحد من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على بتروجت، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو، المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.

ويعد هذا الفوز الأول لأيمن الرمادي، في قيادة الزمالك، حيث قاد الأبيض في ثلاث مباريات، تعادل في أول لقاء أمام سيراميكا كليوباترا 2\2، وخسر أمام بيراميدز، وفاز أمس على بتروجيت 3\1.