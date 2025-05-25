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"رفض الرابطة".. قرار مفاجئ من يورتشيتش فور وصول بيراميدز رغم الرحلة الشاقة

11:14 ص الأحد 25 مايو 2025

كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

عادت إلى القاهرة قبل قليل بعثة فريق نادي بيراميدز قادمة من جوهانسبرج بعد مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد بيراميدز بتعادل هام من جنوب أفريقيا بهدف أمام صن داونز في اللقاء الذي جرى على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا قبل مواجهة الإياب المقرر لها في الأول من يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ورغم طول رحلة الفريق من بريتوريا ثم إلى جوهانسبرج وصولا إلى القاهرة وتخللها ترانزيت لمدة 3 ساعات في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود والتأخر في الإقلاع والتي استغرقت قرابة 15 ساعة كاملة، إلا أن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش رفض منح اللاعبين راحة وقرر التدريب في السابعة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة سيراميكا والتي ترفض رابطة الأندية تأجيلها مراعاة لظروف الفريق الذي يلعب باسم مصر في النهائي القاري.

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بيراميدز يورتشيتش دوري أبطال أفريقيا فريق بيراميدز
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