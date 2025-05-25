كتب- محمد خيري:

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن بيراميدز كان أفضل كثيرا من صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة خلال الشوط الأول، موضحا أن الفريق السماوي لعب بتوازن دفاعي كبير خلال اللقاء.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: بيراميدز كان قادرًا على التسجيل في الـ45 دقيقة الأولى، ويُحسب لهم أنهم تماسكوا حتى نهاية اللقاء، ورغم أن صن داونز استقبل الهدف الأول لكن ذلك لم يؤثر على معنويات لاعبي بيراميدز، وتماسكوا بشكل قوي، ونجحوا في الوصول لمرمى أصحاب الأرض وسجلوا في الدقيقة الأخيرة.

وأضاف: "بيراميدز أهدر عدة فرص، وكانت مكافأة كبيرة بالهدف الذي أحرزه وليد الكرتي، وحتى الآن لم يحسم اللقب لأي طرف، وفريق صنداونز لا يستهان به مطلقا خارج ملعبه، ويلعب بقوة خارج أرضه".

وأكمل: "أتمنى أن يتم ضبط التصريحات وأن تكون أكثر هدوءًا من بيراميدز، بشأن لقاء سيراميكا كليوباترا.. ومن المفترض أن يتم مساعدة بيراميدز قبل النهائي القاري، لابد أن تكون هناك مرونة لحل الأزمة دعمًا لبيراميدز، ولكن الفريق يمتلك اسكواد قادر على خوض المباريات سواء سيراميكا أو صنداونز".

وزاد: "هناك نقطة إيجابية، بيراميدز لم يهتز مطلقا بعد استقبال الهدف، وأصبح لديهم ثبات انفعالي داخل المستطيل الأخضر، ولكن الفريق لم يُتوج بطلًا حتى الآن، كما أن صنداونز لم يخرجوا من الملعب في حالة إحباط، لأن لديهم فرصة حتى الآن في لقاء الإياب".

وتابع: "بيراميدز أصبح فريق خطر على الأهلي والزمالك، ولكنها ظاهرة صحية لمنتخب مصر، وأيضا تزيد من قوة المنافسة في بطولة الدوري".