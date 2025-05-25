أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن اللجنة تعمل خلال الفترة الحالية على إعادة هيكلة قطاع كرة القدم في النادي، وبناء أسس للعمل بداخله بشكل مختلف وأكثر احترافية.

وقال ميدو في تصريحات، عبر قناة "نادي الزمالك": "نادي الزمالك يمر بمرحلة تاريخية وهامة في الوقت حالة، خاصة وأننا نعمل حاليا على إعادة هيكلة قطاع كرة القدم في النادي بشكل كامل".

وأضاف: "نعمل على وضع أسس وقواعد احترافية لإدارة قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة، ستبدأ من خلال تعيين مدير رياضي ومدير تعاقدات بالنادي".

وتابع: "سنقدم تصور كامل إلى مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الأسبوع المقبل، عن الهيكلة الخاصة بقطاع كرة القدم بالنادي".

وأكمل: "سنقوم بتوفير التكاليف الخاصة بقطاع كرة القدم في النادي بميزانية منفصلة، قبل بداية الموسم للمرة الأولى في تاريخ النادي".

واختتم ميدو تصريحاته: "سيتم منح كل الموظفين داخل النادي رواتبهم بشكل منتظم، خلال الفترة المقبلة".

وفي السياق ذاته، كان نادي الزمالك تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره بتروجيت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين.

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