مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
18:00

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"طريقة احترافية".. ميدو يتحدث عن إعادة هيكلة قطاع كرة القدم في الزمالك

12:39 ص الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 5 صورة
    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 5 صورة
    ميدو وحيازم إمام
  • عرض 5 صورة
    ميدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن اللجنة تعمل خلال الفترة الحالية على إعادة هيكلة قطاع كرة القدم في النادي، وبناء أسس للعمل بداخله بشكل مختلف وأكثر احترافية.

وقال ميدو في تصريحات، عبر قناة "نادي الزمالك": "نادي الزمالك يمر بمرحلة تاريخية وهامة في الوقت حالة، خاصة وأننا نعمل حاليا على إعادة هيكلة قطاع كرة القدم في النادي بشكل كامل".

وأضاف: "نعمل على وضع أسس وقواعد احترافية لإدارة قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة، ستبدأ من خلال تعيين مدير رياضي ومدير تعاقدات بالنادي".

وتابع: "سنقدم تصور كامل إلى مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الأسبوع المقبل، عن الهيكلة الخاصة بقطاع كرة القدم بالنادي".

وأكمل: "سنقوم بتوفير التكاليف الخاصة بقطاع كرة القدم في النادي بميزانية منفصلة، قبل بداية الموسم للمرة الأولى في تاريخ النادي".

واختتم ميدو تصريحاته: "سيتم منح كل الموظفين داخل النادي رواتبهم بشكل منتظم، خلال الفترة المقبلة".

وفي السياق ذاته، كان نادي الزمالك تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره بتروجيت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين.

أقرأ أيضًا:
الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق لكرة اليد بالرباط الصليبي

خبير تحكيم لمصراوي: "وادي دجلة استحق ركلة جزاء أمام الأهلي"



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الدوري المصري الزمالك وبتروجيت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع
بيان من الداخلية بشأن انفجار كورنيش المنيا: إصابة شخصين والتحقيق مستمر