بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي

كتب - محمد القرش:

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الماضية إعلان النادي الأهلي التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لمدة 5 مواسم مقبلة بداية من موسم 2025/26، ونهاية موسمه مع فريق الريان القطري.

وأنهى تريزيجيه موسمه مع فريق الريان القطري أمس السبت، بعد أن خسر المواجهة النهائية لكأس أمير قطر على يد الغرافة بهدفين مقابل هدف.

موعد أول مباراة لتريزيجيه مع الأهلي

من المقرر أن تكون أول مباراة لتريزيجيه مع المارد الأحمر بعد 14 يوما، حيث يلاقي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي وديا يوم 8 من شهر يونيو المقبل.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الأهلي لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى مع كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مونديال الأندية يوم 15 يونيو بمواجهة إنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجرا.

وكان تريزيزجيه رحل عن المارد الأحمر في موسم 2016/17 منتقلا إلى أندرلخت البلجيكي، في صفقة بلغت قيمتها 2.20 مليون يورو.