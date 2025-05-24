كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم السبت الموافق 24 مايو الجاري ثلاثة مباريات، في الجولة الثامنة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دور نايل"، في مجموعة تحديد بطل الدوري.

وشهدت مباريات اليوم السبت، تحقيق نادي الزمالك الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز بهدف دون مقابل، على حساب البنك الأهلي.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن فريق سيراميكا كليوباترا، من تحقيق الفوز على حساب حرس الحدود، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وجاء جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي، 55 نقطة، 24 مباراة.

2- بيراميدز، 53 نقطة، 24 مباراة.

3- الزمالك، 44 نقطة، 24 مباراة.

4- المصري البورسعيدي، 39 نقطة، 24 مباراة.

5- سيراميكا كليوباترا، 37 نقطة، 24 مباراة.

6- البنك الأهلي، 37 نقطة، 24 مباراة.

7- فاركو، 32 نقطة، 23 مباراة.

8- بتروجيت، 26 نقطة، 24 مباراة.

9- حرس الحدود، 24 نقطة، 24 مباراة.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق لكرة اليد بالرباط الصليبي



خبير تحكيم لمصراوي: "وادي دجلة استحق ركلة جزاء أمام الأهلي"