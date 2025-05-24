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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بتروجيت

10:40 م السبت 24 مايو 2025

بتروجيت ضد الزمالك

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كتب - محمد القرش:

فاز نادي الزمالك على نظيره بتروجيت بثلاثية مقابل هدف اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويختتم الزمالك مواجهات الدوري الممتاز 2024/25 بمواجهة قوية ضد فاركو يوم السبت المقبل الموافق 31 مايو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وبعدها يخوض الزمالك لقاء نهائي كأس مصر 2024/25 ضد بيراميدز، يوم الخميس الموافق 5 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

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