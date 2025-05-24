الزمالك يعود لنغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى بتروجيت

كتب - نهى خورشيد

حقق نادي الزمالك فوزا هاما بنتيجة 3-1 أمام بتروجيت، مساء اليوم السبت، في الجولة 24 من الدوري الممتاز، على ملعب الكلية الحربية.

وافتتح رشاد المتولي أهداف المباراة والتقدم لبتروجيت، قبل أن يتعادل حسام عبد المجيد للزمالك من علامة الجزاء بالدقيقة 30.

وبعد بداية الشوط الثاني بـ10 دقائق أضاف أحمد عبد الرحيم إيشو هدف التقدم، قبل أن يسجل شيكابالا الهدف الثالث بعد أن شارك بديلا في الدقيقة 51.

وعزز الزمالك مكانته بالمركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع.

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