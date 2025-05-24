مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 1
16:00

بيراميدز

الدوري المصري

بتروجيت

1 3
20:00

الزمالك

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يعود لنغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى بتروجيت

10:23 م السبت 24 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (5)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (6)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (7)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (2)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (4)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

حقق نادي الزمالك فوزا هاما بنتيجة 3-1 أمام بتروجيت، مساء اليوم السبت، في الجولة 24 من الدوري الممتاز، على ملعب الكلية الحربية.

وافتتح رشاد المتولي أهداف المباراة والتقدم لبتروجيت، قبل أن يتعادل حسام عبد المجيد للزمالك من علامة الجزاء بالدقيقة 30.

وبعد بداية الشوط الثاني بـ10 دقائق أضاف أحمد عبد الرحيم إيشو هدف التقدم، قبل أن يسجل شيكابالا الهدف الثالث بعد أن شارك بديلا في الدقيقة 51.

وعزز الزمالك مكانته بالمركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع.

اقرأ أيضًا:

بعد 281 يوما.. شيكابالا يعود للتهديف مع الزمالك في الدوري (فيديو)

خطاب بالدموع.. كارلو أنشيلوتي يودع ريال مدريد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وبتروجيت نتيجة مباراة الزمالك اليوم أحمد عبد الرحيم إيشو شيكابالا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بتروجيت

إعلان

إعلان

القاهرة 39 درجة.. الأرصاد تصدر تنويهًا عاجلًا بشأن الموجة شديدة الحرارة
وزيرة البيئة تستعد لمغادرة منصبها.. مصدر يكشف التفاصيل