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بعد 281 يوما.. شيكابالا يعود للتهديف مع الزمالك في الدوري (فيديو)

10:12 م السبت 24 مايو 2025

شيكابالا

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كتب - محمد القرش:

سجل محمود عبد الرازق الشهير بـ "شيكابالا" هدف الزمالك الثالث في مرمى بتروجيت، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من موسم 2024/25 بالدوري المصري الممتاز.

وجاء هذا الهدف بعد غياب شيكابالا الذي دام طويلا عن الأهداف مع الزمالك في الدوري الممتاز.

وكانت آخر مباراة سجل بها الأباتشي أمام بلدية المحلة، في يوم 17 أغسطس 2024، بالجولة 34 من الدوري الممتاز 2023/24.

يُذكر أن الزمالك فاز على الفريق البترولي بثلاثية مقابل هدف، في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

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