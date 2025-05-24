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"مش متخيل".. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن ركلة جزاء الزمالك المحتسبة أمام بتروجيت

09:47 م السبت 24 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على القرارات التحكيمية في الشوط الأول من مباراة الزمالك وبتروجيت، المقامة بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وشهد الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، منها ركلة الجزاء التي تم احتسابها لنادي الزمالك، بالإضافة إلى مطالبة لاعبي بتروجيت بركلة جزاء لم تحتسب لهم.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها لنادي الزمالك غير صحيحة، يوجد خطأ على مهاجم نادي الزمالك من البداية، كان لا بد من احتساب مخالفة على لاعب نادي الزمالك وليس مدافع بتروجيت".

وأضاف: "أتعجب بشكل كبير، من السبب وراء عدم مراجعة حكم الفيديو لهذه اللعبة واتخاذ القرار الصحيح، هو إلغاء ركلة الجزاء".

وتابع: "بتروجيت يستحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد عرقلة مدافع نادي الزمالك لمهاجم الفريق البترولي داخل منطقة الجزاء، كان لا بد من تدخل حكم الفار في هذه اللعبة".

واختتم السيد تصريحاته: "مش متخيل القرارات الذي تم اتخاذها في الشوط الأول من المباراة، غير سعيد بأداء طاقم التحكيم في الشوط الأول من المباراة".

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