عبد الواحد السيد: زيزو يحصل على راتبه بانتظام من محب للفريق

كتب - محمد القرش:

تحدث مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عبد الواحد السيد، عن تأثير الخروج من كأس الكونفدرالية عليه، ومستحقات زيزو عند الفارس الأبيض.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "تعبت جدا بعد الخروج من الكونفدرالية، ومن ساعتها وأنا بفكر امشي من الزمالك".

وأضاف: "سعيد بما قمت به مع نادي الزمالك خلال فترة تواجدي، حيث قمت بحل العديد من الأزمات".

وزاد: "دائما ما يظهر زيزو في الإعلام على إنه ضحى من أجل الزمالك، لكن لا يوجد من ضحى للزمالك مؤخرا، ولذلك سيبقى دون هوية بعد الاتعتزال".

وأوضح: "زيزو اللاعب الوحيد الذي يحصل على راتبه شهريا بانتظام من ممدوح عباس، واعترض عدد من اللاعبين الذين طلبت منهم البحث عن محب يدفع مستحقاته".

واختتم: "بالطبع زيزو لديه مستحقات عند الزمالك، لكن ليس الأرقام الضخمة التي تم تداولها".

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