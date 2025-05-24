خضوع ثنائي بيراميدز لكشف المنشطات بعد التعادل مع صن داونز

كتب - نهى خورشيد

خضع ثنائي بيراميدز، مهند لاشين وأحمد توفيق، لكشف المنشطات بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز انتزع تعادلًا قاتلًا بنتيجة 1-1 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة حسم البطولة القارية في القاهرة في الأول من يونيو المقبل في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.

وبدأ بيراميدز مباراة صن داونز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

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