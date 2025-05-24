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"عرض الزمالك أكبر من الأهلي".. عبد الواحد السيد يكشف كواليس رحيل زيزو

08:17 م السبت 24 مايو 2025

أحمد سيد زيزو

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كتب - محمد القرش:

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك كواليس مفاوضات ورحيل زيزو عن الفريق الأول لكرة القدم.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "اتفقنا أكثر من مرة مع والد زيزو على التجديد بمبلغ معين، ثم عاد مرة أخرى للتفاوض من أجل الزيادة".

وأضاف: "والد زيزو هو سبب رحيله عن الزمالك، وكان يجب بيعه في الموسم الماضي والتعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب المستوى المتميز".

واختتم: "أعتقد أن عرض الزمالك الأخير الذي قدمه لزيزو كان أكثر من الأهلي".

يُذكر أن مصدر أكد "لمصراوي" توقيع زيزو على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم، قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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