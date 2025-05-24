"أهلاوي وزملكاوي".. مدرب بيراميدز يدعو الشعب المصري لمساندة الفريق

كتب - نهى خورشيد:

دعا الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، الشعب المصري والجماهير في مصر بكامل انتماءاتها لمساندة نادي بيراميدز في مباراته أمام صن داونز يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد الدفاع الجوي، مؤكدا أن الدعم والمساندة والتشجيع سيكون لفريق من الرجال يمثل الكرة المصرية بصورة مشرفة في أكبر بطولة قارية، واللقب في النهاية سيكتب باسم مصر.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع صن داونز في بريتويا بهدف لكل فريق، أنه يطالب الجميع أهلاوي وزملكاوي وكل مشجع مصري أن يحضر إلى استاد الدفاع الجوي ويدعم هؤلاء اللاعبين الأبطال لأنهم يستحقون بالفعل الدعم والمساعدة لأنهم يشرفون الكرة المصرية بالصورة المثالية.

وأكد المدرب الكرواتي على أن اللاعبين أظهروا مدى قوتهم في ملعب صعب وأمام منافس قوي وصاحب خبرات كبيرة في الكرة الأفريقية، مؤكدا أن النادي يحتاج لكل مشجع مصري حتى يمنح لقبا فاريا جديدا لكرة القدم المصرية.

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