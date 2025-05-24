كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بتروجت التي تجمعهما اليوم السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الفارس الأبيض للقاء، عودة محمد صبحي لحراسة مرمى الزمالك مرة أخرى، عقب غيابه عن المباراة الماضية أمام بيراميدز بالدوري.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل نادي الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، محمود حمدي "الونش" وعمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، سيف جعفر، أحمد فتوح وأحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي وحسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض في اللقاء كلا من: محمد عواد، مصطفى الزناري، صلاح مصدق، أحمد حسام، محمد السيد، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دور نايل"، برصيد 41 نقطة، فيما يحتل فريق بتروجيت المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 26 نقطة.

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