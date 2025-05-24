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يورتشيتش: فخور بأداء بيراميدز أمام صن داونز.. ونسير نحو اللقب رغم الضغوط

07:14 م السبت 24 مايو 2025

كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز (8)

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كتب - نهى خورشيد

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) في بريتوريا.

وأكد يورتشيتش أن بيراميدز لعب بندية أمام فريق كبير يملك خبرات قارية، وكان الأفضل خلال أغلب فترات اللقاء، مؤكداً على رضاه التام عن الأداء رغم إهدار عدة فرص.

وقال المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء إن فريقه أظهر شخصية قوية من خلال العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+4 عن طريق وليد الكرتي.

وأضاف أن ما تحقق في جنوب أفريقيا لا يعني شيئًا بعد، إذ اعتبر المواجهة بمثابة "نهاية الشوط الأول" وأن الحسم سيكون على أرضية ملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.

وانتقد يورتشيتش ضغط المباريات على فريقه، مؤكدًا أن بيراميدز لا يحظى بأي دعم رغم تمثيله لمصر في أهم بطولة أفريقية.

وخاطب مدرب بيراميدز الاتحاد المصري أن فريقه سيخوض مباراة حاسمة في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بعد 48 ساعة فقط من النهائي، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على اللاعبين، مطالباً بضرورة توفير الدعم والمساندة في هذه المرحلة الحاسمة من أجل تحقيق اللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

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