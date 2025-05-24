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الزمالك يعلن إصابة لاعب فريق كرة اليد بالرباط الصليبي

05:44 م السبت 24 مايو 2025

شعار نادي الزمالك

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كتب - محمد القرش:

كشف أشرف عز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن نتائج الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد طارق لاعب الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

وأكد أشرف عز في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الأشعة أثبتت إصابة محمد طارق بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الطبية اللازمة لإجراء العملية.

وكان الأهلي فاز بكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31-28.

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الزمالك الزمالك لكرة اليد إصابة الرباط الصليبي محمد طارق كأس الكؤوس الأفريقية
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