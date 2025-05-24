كتب - محمد القرش:

كشف أشرف عز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن نتائج الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد طارق لاعب الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

وأكد أشرف عز في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الأشعة أثبتت إصابة محمد طارق بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الطبية اللازمة لإجراء العملية.

وكان الأهلي فاز بكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31-28.

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