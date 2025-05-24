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خبير تحكيم لمصراوي: "وادي دجلة استحق ركلة جزاء أمام الأهلي"

05:15 م السبت 24 مايو 2025
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    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (4)
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    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (5)
  • عرض 8 صورة
    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (6)
  • عرض 8 صورة
    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (7)
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    نهى الصلح لاعبة وادي دجلة وحبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (3)
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    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (2)
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كتبت-هند عواد:

علق توفيق السيد الحكم الدولي ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، على مطالبة لاعبات وادي دجلة بركلة جزاء ضد الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في نهائي كأس مصر للسيدات.

وفاز الأهلي باللقب الأول في مسيرته عقب الفوز على وادي دجلة، بهدف نظيف أحرزته أشرقت عادل، وشهدت المباراة مطالبات من لاعبات وجهاز وادي دجلة بركلة جزاء بعد عرقلة نهى الصلح داخل منطقة الجزاء.

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توفيق السيد وادي دجلة الأهلي كأس مصر للسيدات
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