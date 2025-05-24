خبير تحكيم لمصراوي: "وادي دجلة استحق ركلة جزاء أمام الأهلي"

كتبت-هند عواد:

علق توفيق السيد الحكم الدولي ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، على مطالبة لاعبات وادي دجلة بركلة جزاء ضد الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في نهائي كأس مصر للسيدات.

وفاز الأهلي باللقب الأول في مسيرته عقب الفوز على وادي دجلة، بهدف نظيف أحرزته أشرقت عادل، وشهدت المباراة مطالبات من لاعبات وجهاز وادي دجلة بركلة جزاء بعد عرقلة نهى الصلح داخل منطقة الجزاء.