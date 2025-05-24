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هل استحق بيراميدز ركلة جزاء أمام صن داونز.. خبير تحكيمي يكشف لمصراوي

04:47 م السبت 24 مايو 2025
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    لاعبو بيراميدز يطالبون بركلة جزاء1
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    إبراهيم عادل يطالب بركلة جزاء
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كتبت-هند عواد:

علق توفيق السيد الحكم الدولي ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، على مطالبة لاعبي بيراميدز بركلة جزاء ضد بيراميدز.

وطالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول في لقاء صن داونز، بعد تسديدة اصطدمت بلاعب الأخير داخل منطقة الجزاء.

قال توفيق السيد في تصريح خاص لمصراوي: "لا يوجد ركلة جزاء في الكرة التي طالب بها لاعبو بيراميدز، الكرة اصطدمت في الأرض ثم قدم لاعب بيراميدز، لهذا قرار الحكم صحيح".

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، حاليا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم الأحد 1 يوليو.

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