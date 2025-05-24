لحظة بلحظة.. صن داونز 0 - 0 بيراميدز..نهائي دوري أبطال أفريقيا

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا.

تشكيل بيراميدز لمباراة صن داونز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون مايلي

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

تشكيل صن داونز لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، أوبري موديبا، موسى ليبوسا، جران كيكانا.

خط الوسط: تاشريك ماثيوز، تيبوهو موكوينا، مارسيلو أليندي.

خط الهجوم: آرثر ساليس، إكرام راينرز، لوكاس ريبيرو.

بدلاء صن داونز أمام بيراميدز

ويجلس على مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو، نيو مايما، باثوسي أوباس، ثيمبا زواني، جايدين آدامز، ثابيلو مورينا، ديفاين لونجا، موتوبي مفالا، بيتر شالوليلي.

بيراميدز كان قد تأهل لدور النهائي بعدما تعادل سلبيًا ذهاباً أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ثم الفوز إيابًا بثلاثية مقابل هدفين في الإياب.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق صن داونز إلى منافسات الدور ذاته بعدما تعادل سلبيًا مع الأهلي ذهابًا وإيجابيًا في الإياب ليصعد مستغلاً احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض حال التعادل.

ملخص بأبرز أحداث مباراة بيراميدز و صن داونز:

ومرر وليد الكرتي كرة بينية لزميله محمد عاطف "قطة" على يمين منطقة الجزاء بالدقيقة (4) ليرسل كرة عرضية وصلت لإبراهيم عادل الذي سدد الكرة ولكن فقدت قوتها بالارتطام في دفاع الفريق الجنوب أفريقي لتصل إلى حارس المرمى سهلة وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز.

وأنقذ أحمد الشناوي مرمى بيراميدز في الدقيقة 6 من كرة عرضية مباغتة أخطأ أحمد سامي في إبعادها ثم سدد لاعب صن داونز إكرام راينرز كرة قوية في الدقيقة 10 تصدى لها الشناوي وتحولت لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

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