كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق صن دوانز الجنوب أفريقي، ميجيل كاردوزو ، التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز عند الرابعة عصر اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل صن داونز تواجد الثنائي زواني وشالوليلي على مقاعد البدلاء.

تشكيل صن داونز لمباراة بيراميدز

ويبدأ صن داونز مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، أوبري موديبا، موسى ليبوسا، جران كيكانا.

خط الوسط: تاشريك ماثيوز، تيبوهو موكوينا، مارسيلو أليندي.

خط الهجوم: آرثر ساليس، إكرام راينرز، لوكاس ريبيرو.

بدلاء صن داونز أمام بيراميدز

ويجلس على مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو، نيو مايما، باثوسي أوباس، ثيمبا زواني، جايدين آدامز، ثابيلو مورينا، ديفاين لونجا، موتوبي مفالا، بيتر شالوليلي.

بيراميدز كان قد تأهل لدور النهائي بعدما تعادل سلبيًا ذهاباً أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ثم الفوز إيابًا بثلاثية مقابل هدفين في الإياب.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق صن داونز إلى منافسات الدور ذاته بعدما تعادل سلبيًا مع الأهلي ذهابًا وإيجابيًا في الإياب ليصعد مستغلاً احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض حال التعادل.

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