القاهرة ـ مصراوي

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز اليوم السبت 24 مايو، إلى ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، بعد أن تحركت من مقر فندق إقامتها بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا؛ استعدادًا لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

ويستضيف صن داونز نظيره بيراميدز ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

وتقام المباراة في تمام الساعة 4 عصراً على ستاد "لوفتوس فيرسفيلد".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

بيراميدز كان قد تأهل لدور النهائي بعدما تعادل سلبيًا ذهاباً أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ثم الفوز إيابًا بثلاثية مقابل هدفين في الإياب.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق صن داونز إلى منافسات الدور ذاته بعدما تعادل سلبيًا مع الأهلي ذهابًا وإيجابيًا في الإياب ليصعد مستغلاً احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض حال التعادل.