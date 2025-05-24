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بعثة بيراميدز تصل إلى ملعب مباراة صن داونز

02:48 م السبت 24 مايو 2025
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (3)
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    بيراميدز يتفقد أرضية الملعب (5)
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (5)
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (9)
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (6)
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (7)
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (12)
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (13)
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (14)
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (10)
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    وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب مباراة صن داونز (11)
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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى ستاد "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا بجنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتفقد لاعبو بيراميدز أرضية ستاد "لوفتس فيرسفيلد"، قبل دقائق من انطلاق المباراة.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز، في الرابعة عصر اليوم، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين بيراميدز وصن دوانز، في الثامنة مساء يوم الأحد 1 يونيو، على ستاد الدفاع الجوي.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس، فيما تأهل صن داونز بالفوز على الأهلي.

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بيراميدز صن داونز جنوب أفريقيا دوري أبطال أفريقيا ستاد لوفتس فيرسفيلد
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