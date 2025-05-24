غياب ثنائي.. ضربة لبيراميدز قبل مباراة صن داونز بساعات

كتبت-هند عواد:

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ثنائي الفريق مصطفى فتحي وصديق إيجولا، في لقاء صن داونز الجنوب أفريقي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف بيراميدز في بيان رسمي، سبب غياب الثنائي عن مباراة صن داونز، مشيرا إلى أن إيجولا غاب عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا، بسبب معاناته من ارتشاح في الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة الإياب في القاهرة.

وفي جانبه، سافر مصطفى فتحي مع البعثة رغم عدم جاهزيته، إذ أنه يعاني من مزق في العضلة الأمامية ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيزه للقاء النهائي وفق برنامج علاجي مكثف.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ستاد "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا، فيما تقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل 1 يونيو.

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