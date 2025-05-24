موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

القاهرة ـ مصراوي

يواجه الزمالك نظيره بتروجيت اليوم السبت 24 مايو، ضمن منافسات الجولة 8 من مجموعة التتويج بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء على ستاد "الكلية الحربية" وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الزمالك وبتروجت

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة بينما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.