3 أهداف لبيراميدز من مباراة صن دوانز

يحل فريق بيراميدز عند الرابعة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز كان قد تأهل لدور النهائي بعدما تعادل سلبيًا ذهاباً أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ثم الفوز إيابًا بثلاثية مقابل هدفين في الإياب.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق صن داونز إلى منافسات الدور ذاته بعدما تعادل سلبيًا مع الأهلي ذهابًا وإيجابيًا في الإياب ليصعد مستغلاً احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض حال التعادل.

ويضع لاعبو بيراميدز نصب أعينهم خلال اللقاء عدة أهداف نستعرض 3 منها:

1) تأمين الإياب

يرغب لاعبو بيراميدز في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب حتى تكون المهمة سهلة في مباراة الإياب التي سيستضيفها ناديهم يوم الأحد 1 يونيو المقبل.

2) النجاه من فخ بريتوريا

تواجه الأندية المصرية أزمة في اللعب بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية عصرًا تتمثل في درجة الحرارة والرطوبة مما يؤثر على أداء اللاعبين بالمباريات التي تقام هناك لذا سيكون الأمر تحديًا للاعبي بيراميدز غير المعتادين على هذه الأجواء.

3) الظهور الأول بنهائي دوري الأبطال

يعد ظهور بيراميدز اليوم هو الأول له بنهائي دور ي أبطال أفريقيا ويريد اللاعبون أن يتركوا البصمة التاريخية في أول نهائي يخوضونه من البطولة.

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