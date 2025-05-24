شلبي وأشرف يقودان التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني لفريق الزمالك، أيمن الرمادي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بتروجت في الدوري.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره بتروجت عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مجموعة التتويج بالدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم إيشو

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، فيما يحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

اقرأ أيضًا:

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

النهائي الأول.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة