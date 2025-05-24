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ستوري نجوم كرة القدم.. إطلالة صلاح.. ظهور كهربا في الأهلي.. وكواليس حسن وسامي

02:00 ص السبت 24 مايو 2025
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    ستوري عصام الحضري_3
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    ستوري عمر جمال_4
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    ستوري محمد صلاح 0_5
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    ستوري حسين الشحات_2
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    ستوري محمد مجدي أفشة_8
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    ستوري وسام أبو علي_10
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشر حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير مقطع فيديو له مع أبناء زميله عمرو السولية، فيما نشر زميله بالفريق محمد مجدي "أفشة" صورة له مع طبيب فريقه السابق محمد أبو عبلة.

وشارك محمد صلاح نجم ليفربول متابعيه إطلالته بحفل فوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي موسم 2024/25 المقدمة من المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، فيما نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق مقطع فيديو له من كواليس حلقته مع مالك نادي وادي دجلة ماجد سامي.

وشارك حسين الشحات "ستوري" محمود كهربا زميله السابق بالأهلي من تواجده بالحصة التدريبية للفريق، فيما نشر عصام الحضري حارس مرمى المنتخب والأهلي والزمالك السابق صورًا له من تدريباته بصالة الحديد وكذلك عمرو جمال.

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ستوري نجوم كرة القدم إطلالة صلاح ظهور كهربا في الأهلي كواليس حسن وسامي
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