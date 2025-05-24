دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع لاعب فريق يانج أفريكانز التنزاني كليمان مزيري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مصدر قد كشف في تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق، أن نادي الزمالك قدم عرض للاعب بقيمة مالية تقترب من مليون دولار.

من هو كليمان مزيري؟

يبلغ كليمان فرانسيس مزيري من العمر 21 عاما، فهو من مواليد 7 يناير 2004 في تنزانيا.

ويرتدي مزيري في صفوف فريق يانج أفريكانز القميص رقم 40.

وشارك مزيري، خلال الموسم الحالي رفقة فريق يانج أفريكانز في 27 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا، ليأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري التنزاني، بفارق هدفين عن المتصدر.

وفي السياق ذاته، شارك اللاعب صاحب ال 21 عاما، في 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، شارك صاحب الـ 21 رفقة منتخب تنزانيا في 10 مباريات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وارتبط اسم اللاعب صاحب الـ21 عاما خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى الدوري الفرنسي.