كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره بتروجيت اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك أمام بتروجيت اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة بالمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت

وتحمل مواجهة الزمالك أمام نظيره بتروجيت اليوم، المواجهة رقم 29 في تاريخ مواجهات الفريقين معا، حيث سبق وتواجها معا في 28 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 28 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز في 15 مباراة وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات وحضر التعادل بين الفريقين في 7 مباريات.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 45 هدفا في مرمى فريق بتروجيت، فيما تلقت شباكهم 27 هدفا.

ويعد أحمد جعفر لاعب الزمالك وبتروجيت السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 5 أهداف، بواقع تسجيل 4 أهداف في مرمى بتروجيت وهدف وحيد في مرمى الزمالك، حينما كان يرتدي قميص الفريق البترولي.

ترتيب الزمالك وبتروجيت في جدول الدوري

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق بتروجت في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.